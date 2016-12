В мире |

На крупном нефтеперерабатывающем заводе в израильском городе Хайфе в результате возгорания ёмкости с горючим произошёл мощный взрыв. Как пишет Jerusalem Post, загорелся резервуар для хранения топлива ёмкостью 12 тыс. кубических метров. При этом он был заполнен лишь на 10%.

«Жертв нет, много пожарных работают, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие объекты», — говорится в заявлении экстренных служб. Отмечается, что резервуар не находится в непосредственной близости от производственных мощностей.

В результате инцидента никто не пострадал.

Fuel tank at refinery zone in Israeli port city of Haifa catches fire. pic.twitter.com/185Yz1b4YL