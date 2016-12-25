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Светский обозреватель Божена Рынска опубликовала в Facebook еще одно заявление в связи с трагедией Ту-154 вблизи Сочи, унесшей жизни 92 человек. Она вновь выразила радость гибелью журналистов телеканала НТВ. При этом прежний пост, где также упоминались артисты ансамбля им. Александрова, с ее страницы пропал.

«В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог, принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права. Потому что за НТВошек звонили из администрации президента и просили», – написала она в Facebook.

«Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропагандона. Аминь», – добавила она.

Многие подписчики, шокированные такими постами блогерши, вступили с ней в полемику, а некоторые заявили, что отписываются от нее, так как читать такие публикации невыносимо.

При этом со страницы Рынски пропал первый пост, в котором она также упоминала журналистов телеканала НТВ. В Союзе журналистов России дали негативную оценку заявлению Рынски в связи с гибелью сотрудников СМИ.

В результате крушения Ту-154 вблизи Сочи после вылета из Адлера погибли 92 человека, среди них сотрудники Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойдов), НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов) и телеканала «Звезда» (корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский).

Источник: ВЗГЛЯД