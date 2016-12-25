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Народный артист СССР, депутат Иосиф Кобзон рассказал, что руководитель ансамбля Минобороны РФ приглашал его на выступление в Сирию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС. По словам Кобзона, 14 декабря он выступал вместе с ансамблем Александрова в Колонном зале. Руководитель хора Валерий Халилов просил певца полететь с музыкантами 25 декабря в Сирию, чтобы выступить перед российскими военными в Сирии.

«Но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся…» - сказал депутат.

Иосиф Кобзон выразил свои искренние соболезнования и назвал произошедшее трагедией для культуры и России.

Самолет Ту-154 разбился сегодня около 5 утра. На его борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.Лайнер рухнул в Черное море на седьмой минуте полета, это произошло на расстоянии около 5 км от берега. В самолете находились 92 человека.