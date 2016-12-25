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Ефим Шифрин попросил замолчать всех глумящихся над гибелью военных, артистов и журналистов в катастрофе Ту-154. Он напомнил, что культура любого народа в мире не позволяет глумления над погибшими.

Свое послание он направил в адрес тех жителей Украины, которые в соцсетях высказывались в адрес жертв крушения Ту-154.

"Дорогие наши соседи по карте. Я никогда этого не делал. Я никогда не позволял себе таких обращений. Но ведь это немыслимо, это никуда не годится: культура любого народа, этические представления любой общности не разрешают глумления над погибшими", - написал Шифрин на своей страничке в Facebook.

Он посоветовал людям, которые глумятся над гибелью людей, просто замолчать.

"Это же так очевидно, что в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчать.

Прошу вас, выберите второй вариант: он не потребует от вас никаких нравственных усилий. Я знаю, что многие из вас верующие люди. Мне трудно принять такое комментирование как часть обряда. Пожалуйста, заткнитесь...", - написал Шифрин.

Напомним, что ранее сообщалось о появлении в соцсетях шуток о гибели артистов и военных с глумливыми комментариями о смерти десятков человек от отравления "Боярышником" в Иркутске.

Украинский блогер Анатолий Шарий извинился за украинцев, устроивших мракобесие в связи с крушением Ту-154 с российскими артистами и военными под Сочи. Он категорически осудил такое поведение некоторых своих соотечественников.

Тем временем, не все украинцы продемонстрировали жесткость во время трагедии с российским самолетом. Ранее сообщалось, что жители Киева несут цветы и свечи к зданию российского посольства в знак соболезнования родственникам и близким погибших в авиакатастрофе недалеко от Сочи.