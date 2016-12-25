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В сети появилась фотография артиста ансамбля имени Александрова, сделанная им незадолго до катастрофы Tу-154. Снимок опубликовала возлюбленная Александра Шутко, погибшего в результате крушения. Об этом сообщает НТВ.

Юлия Галкина, девушка погибшего артиста: «Мой мальчик… Моя любовь… Моя жизнь… Ты самый лучший на земле!!! Я всегда тебе это говорила… Пусть земля тебе будет пухом!»

Сестра погибшего Эмма рассказала изданию Tverigrad.tv, что Александр звонил ей за 15 минут до вылета с подмосковного аэродрома и обещал перезвонить по прилете в Сочи, где должна была состояться пересадка.

Эмма: «В пять утра он не позвонил, стали перезванивать, трубку не брал, точнее — абонент был недоступен».

Александр Шутко был хористом ансамбля Александрова. Из-за выдающегося баса, по словам сестры, его хотели сделать солистом. В Россию он планировал вернуться до Нового года.