В мире |

"Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о том, что приоритетной версией крушения Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016 стала версия "технической неисправности".

По словам собеседника агентства, она "вышла на первый план", тогда как ошибка пилотов "маловероятна", ведь экипаж имел "большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов". К тому же, как отмечает источник, в районе крушения были благоприятные для полета погодные условия.

Lenta.ru пишет о том, что среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ под Сочи рассматривается теракт. В своем сообщении издание ссылается на источник в российских силовых структурах. Сейчас спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

"Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается", — пояснил собеседник журналистов, отметив, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов.

"Все свои. Это временами расхолаживает", — добавил он.

В свою очередь, в Минобороны заявили, что самолетом управлял опытный пилот Роман Волков - летчик первого класса с общим налетом более трех тысяч часов.

Как заявил в эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка, крушение самолета Ту-154 может быть связано с конструктивным недостатком воздушного судна.

"Судя по всему, самолет был исправным, обслуживался нормально. Скорее всего, происшествие связано с некоторым конструктивным недостатком данного самолета… У самолета есть один режим предостережения угла атаки — примерно 16-17 градусов, он как бы запирается в этом режиме и выйти из него уже не может", — рассказал эксперт.

Дальше, продолжил Прядка, происходит падение самолета, при котором он разрушается. "Связано это с тем, что самолет сразу после взлета не может энергично набирать высоту, а должен сделать горизонтальную "площадку" для того, чтобы набрать безопасную скорость. На этом этапе ему не рекомендуется совершать никакие маневры", — подчеркнул он.

Между тем появилось первое видео спасательной операции, проводимой в районе крушения самолёта Минобороны Ту-154.

Как сообщалось, на борту самолета находились 92 человека, в том числе восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также двое федеральных госслужащих и журналисты "Первого канала", НТВ и "Звезды".