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Пользователи обсуждают видео со вспышкой в небе перед крушением Ту-154, пишет сайт Говорит Москва.

Её зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на берегу. Запись размещена, в частности, на сайте «Московского комсомольца».

Следственный комитет по факту крушения самолёта Минобороны возбудил дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним.

Источник «Интерфакса» объяснял большой разлёт обломков Ту-154 в Чёрном море ударом о воду. В то же время неназванные собеседники ряда СМИ сообщили об отработке силовыми структурами версии теракта на борту.

Самолёт разбился утром вскоре после вылета из Адлера. Найдены тела десяти погибших. Всего на борту находились 92 человека.