Cоветник Порошенко предложил принести к посольству России "Боярышник" (18)

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В мире | 25 декабря 2016 года, 19:18

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков съязвил по поводу крушения самолета Минобороны России над Черным морем.

На своей странице в Facebook он написал, что на Украине радуются гибели российских граждан. По его мнению, россияне так же радовались гибели украинцев, которых якобы обстреливали "курсанты их артиллерийских училищ".

"Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — заявил Бирюков, намекая на массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал советника Президента Украины Юрия Бирюкова "моральным уродом" за глумление над катастрофой Ту-154 в Чёрном море. Российский политик подчеркнул, что души таких, как Бирюков, отравлены "боярышником русофобии".

Источник: РИА Новости
Комментарии 18
андрюХА 6 часов назад
Гибель самолета ТУ-154 и пляски радостных существ. Сегодня у этих мразей праздник. Запомним их поименно.
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РадоМир 5 часов назад
Таких уебков надо гасить Ногами.
ГРУ Вы чего не можете выцепить и отъебашить его?"?
Это же Пидар.Его Гасить надо.
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МОРЕХОД4 часа назад
Вот реальные хохлобыдло,по рожам видно.Что параша,что второй упырёк.
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