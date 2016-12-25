В мире |

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков съязвил по поводу крушения самолета Минобороны России над Черным морем.

На своей странице в Facebook он написал, что на Украине радуются гибели российских граждан. По его мнению, россияне так же радовались гибели украинцев, которых якобы обстреливали "курсанты их артиллерийских училищ".

"Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — заявил Бирюков, намекая на массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал советника Президента Украины Юрия Бирюкова "моральным уродом" за глумление над катастрофой Ту-154 в Чёрном море. Российский политик подчеркнул, что души таких, как Бирюков, отравлены "боярышником русофобии".