Cоветник Порошенко предложил принести к посольству России "Боярышник" (18)
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков съязвил по поводу крушения самолета Минобороны России над Черным морем.
На своей странице в Facebook он написал, что на Украине радуются гибели российских граждан. По его мнению, россияне так же радовались гибели украинцев, которых якобы обстреливали "курсанты их артиллерийских училищ".
"Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — заявил Бирюков, намекая на массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области.
В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал советника Президента Украины Юрия Бирюкова "моральным уродом" за глумление над катастрофой Ту-154 в Чёрном море. Российский политик подчеркнул, что души таких, как Бирюков, отравлены "боярышником русофобии".
Советник Порошенко глумитсяhttps://t.co/DnIHJA9VWi— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 декабря 2016 г.
Души этих моральных уродов давно отравлены "боярышником русофобии". Ничего святого
ГРУ Вы чего не можете выцепить и отъебашить его?"?
Это же Пидар.Его Гасить надо.