В мире |

После того, как советник Президента Украины Юрий Бирюков поглумился над катастрофой Ту-154 в Черном море, предложив принести к посольству РФ бутылочку "боярышника", российский оппозиционер Михаил Ходорковский сообщил подписчикам социальной сети Twitter, что начал блокировать в соцсетях некоторых граждан Украины.

"Сегодня я начал блокировать некоторых украинских подписчиков.не хочу общаться с такими людьми", - такую запись опубликовал в Twitter бывший владелец ЮКОСа и основатель общественного движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский.

Сегодня я начал блокировать некоторых украинских подписчиков.не хочу общаться с такими людьми https://t.co/Gs7hd9wVK8 — Ходорковский Михаил (@mich261213) December 25, 2016

в свою очередь в Facebook Ходорковский развил тему, указав, что предпочитает думать, что так мог высказаться "проплаченный кремлевский провокатор".

"Это пишет вроде серьезный человек. Я про Бирюкова, кто не понял. Не дебил с пеной на губах от веры в свою "особость", каких немало по обе стороны. К нашим таким я привык и не обращаю внимания - прислуга авторитарных режимов вынуждена обходиться не только без чести, но и без ума. Но это... Предпочитаю верить, что здесь мы имеем дело с платным кремлевским провокатором. Иное было бы слишком. Нет, все же провокатор!", - написал Ходорковский.

Как сообщалось, советник Президента Украины Юрий Бирюков разместил у себя в Facebook язвительный пост о крушении Ту-154 в Черном море, предложив принести к Посольству России на Украине бутылочку "боярышника". Напомним, что на борту разбившегося лайнера находилось 92 человека. По предварительным данным, никто из них не выжил.