В мире |

На главной странице поисковой системы русской версии Google появилась траурная чёрная лента в знак памяти о жертвах катастрофы Ту-154 в районе Сочи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолёта Ту-154 под Сочи.

Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.