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В связи с авиационной катастрофой Ту-154 над Черным морем в России 26 декабря объявлено днем национального траура. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Государственные флаги на территории всей страны будут приспущены, теле и радиоканалы изменили сетку вещания.

Путин прокомментировал крушение Ту-154 в Чёрном море. 26 декабря в России объявлено днём национального траура. pic.twitter.com/HHTQBP0wLe — Новости. Как есть (@nourlnews) December 25, 2016

Как уже сообщал Mixnews, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

На месте крушения проходит поисковая операция, которую координирует МЧС. В работах задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время к работе подключатся 1,3 тыс. военных Южного округа.

Сегодня же из Сочи в Москву будет отправлен первый борт с телами погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Как сообщалось, латвийцы несут к посольству России в Риге цветы и свечи. Глава МИД Латвии Эдгар Рикевич выразил соболезнования родным и близким погибших.