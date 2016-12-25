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В интернете на сайте Change.org создана петиция с требованием лишить российского гражданства светскую обозревательницу Божену Рынску за ее высказывания о погибших в авиакатастрофе над Черным морем журналистах.

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", — написала Рынска в своем ФБ.

Петиция адресована президенту РФ госдуме РФ.