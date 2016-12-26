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Официальный представитель МИД России Мария Захарова эмоционально прокомментировала скандальную публикацию Божены Рынской о крушении авиалайнера Ту-154 и гибели журналистов на его борту в своем Facebook.

"Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Иначе не будет у либеральной идеи будущего. А оно должно быть!!! Потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции, основанной на свободе выбора. Либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодерством. Не марайтесь об эту грязь. Мы — страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному. Но вспомните, что говорила Доктор Лиза — надо уметь договариваться. И мы договоримся. А с теми, кто говорит "хорошо, что сдохли" договориться нельзя. Мертвые души не договороспособны", — написала Захарова.

Ранее российская журналистка и обозреватель Божена Рынска на своей странице в Facebook цинично отозвалась о предполагаемой гибели журналистов в крушении самолета Ту-154. Причем сделала она это дважды, сначала опубликовав один пост, а затем другой.

Источник: 360tv.ru