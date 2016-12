В мире |

Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни, сообщает BBC News со ссылкой на его издателя.

По его словам, певец умер у себя дома в Великобритании. Смерть певца подтвердила и местная полиция. О причинах смерти ничего не сообщается. По данным полицейских, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено.

«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества», — говорится в заявлении издателя.

