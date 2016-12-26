Останки погибших в авиакатастрофе Ту-154 доставляют в Москву
В мире | 26 декабря 2016 года, 08:38
Первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что у родственников погибших начали брать биоматериал на анализы.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что самолет Ил-76 с обнаруженными на месте авиакатастрофы Ту-154 телами вылетел в Москву.
По его словам, в Москве специалисты будут проводить опознание жертв авиакатастрофы и генетическую экспертизу.
Источник: Газета.ru