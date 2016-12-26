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В знак солидарности с Россией, которая в понедельник скорбит по жертвам катастрофы самолёта Ту-154 в Сочи, в Белоруссии объявлен день траура, к зданию Посольства РФ в Минске люди несут цветы и свечи. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики Александра Лукашенко.

"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну. Сообщение о крушении самолёта Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", — говорится в соболезновании, которое президент Белоруссии направил Владимиру Путину.

По поручению Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции президента Белоруссии и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Также в стране отменены развлекательные программы на радио и телевидении.