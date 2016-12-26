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Роспотребнадзор сообщил о вступлении в силу запрета на торговлю в России спиртосодержащей непищевой продукцией. Поводом для этого стало массовое отправление жителей Иркутской области концентратом "Боярышник", который содержал ядовитый метиловый спирт.

— В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, — говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что предпринимателям даётся 30 суток на то, чтобы изъять такие товары из продажи. Речь идёт о жидкостях, в которых этиловый спирт составляет более 25% объёма. Это не касается парфюмерной продукции и жидкостей для очистки стёкол.

Постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня опубликования. Ранее сообщалось о таком же запрете в Сибирском федеральном округе.

Жертвами отравления концентратом "Боярышник" стали уже 76 человек. В Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации.