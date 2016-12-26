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После изучения видео и сопоставления данных специалисты пришли к выводу, что свет в небе появился через полчаса после крушения.

Вспышка над Чёрным морем, которая попала в объективы камер видеонаблюдения в Сочи, не относится к крушению самолёта Ту-154 Минобороны РФ. Об этом "Интерфаксу" заявил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолёт пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения", — сказал источник.

Он считает преждевременным полагать, что причиной катастрофы могла стать нештатная ситуация на борту. Информации для таких выводов пока недостаточно.

"Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать", — добавил собеседник агентства.