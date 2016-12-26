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Кремль прокомментировал высказывание журналиста Божены Рынски о находившейся на борту Ту-154, потерпевшего авиакатастрофу над Черным морем, съемочной группе канала НТВ, передает корреспондент Дождя.

«В целом такие уродливые проявления сумасшествия, она поражают, особенно в такие дни. Абсолютно понятная самая жесткая реакция общественного мнения», — заявил Песков.

Накануне Божена Рынска написала пост на своей странице в Facebook, в котором поблагодарила «боженьку» за «за бонус в виде съемочной группы НТВошек». Журналист добавила, «но остальные-то почему?», имея в виду других пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека, среди них журналисты трех телеканалов — «Первый», НТВ и «Звезда», музыканты Ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и сотрудники Минобороны России.