В мире |

В Федеральной службе безопасности России назвали основные версии крушения самолёта Минобороны России Ту-154 в районе Сочи, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, рассматриваются следующие версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Также уточняется, что признаки теракта или диверсии на борту не обнаружены.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — говорится в заявлении ведомства.

В ФСБ сообщили об обнаружении очевидцев крушения самолёта Минобороны Ту-154.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которыми работают члены следственной группы", — говорится в сообщении.

Также в ФСБ заявили, что самолет минобороны России не перевозил грузов военного и двойного назначения и пиротехнических средств.

«По информации Минобороны России, на борту самолёта находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, преимущественно военнослужащие Минобороны России <...> багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты). Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

В ведомстве отметили, что в аэропорту Сочи самолет взяли под охрану сотрудники пограничной службы ФСБ и военнослужащие Минобороны России.

Также сообщается, что взлётная скорость Ту-154 была штатной для самолётов этого типа.

Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолет Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве рассказали, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека.