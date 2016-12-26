В мире |

Сбор средств для своего погибшего польского коллеги организовал британский дальнобойщик Дэйв Дункан. Люди со всего мира через специальную интернет-платформу собрали семье Лукаша Урбана 132 тысячи фунтов (около 150 тысяч евро), сообщает русскоязычная пресса в Германии n-z.tv.

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p lang="pl" dir="ltr">Help for family our HERO Lukasz Urban.

Zuzanna Urban PL36102047950000900202326395 SWIFT: BPKOPPLPW