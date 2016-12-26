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Нескольких пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, обнаружили в спасательных жилетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, «люди готовились к эвакуации». При этом источник не уточнил, о каких именно пассажирах идет речь — о найденных на поверхности воды или о тех, которых спасатели обнаружили в фюзеляже, ранее найденном на глубине 25 метров. По словам источника, жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружили спасатели.

При этом в МЧС уточнили, что ранее обнаружили не фюзеляж самолета, а «крупные обломки».

Минобороны ранее сообщало об 11 найденных пассажирах. 10 тел были направлены в Москву. Всего на борту потерпевшего крушение самолета находились 92 человека. Накануне спустя несколько часов после начала поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 представители МЧС сообщили, что «выживших не наблюдается».

Основными рабочими версиями крушения военно-транспортного самолета Минобороны России ФСБ назвала попадение постороннего предмета в двигатели, что привело к их отказу, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. При этом накануне в Минобороны сообщили, что самолет был исправен, а управлял им опытный пилот.