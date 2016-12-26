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Скончавшийся минувшей ночью британский певец Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность, сообщает ITV.

Как оказалось, Майкл был очень щедрым благотворителем, который предпочитал не говорить о своих значительных тратах на помощь другим.

В частности, ведущий Ричард Осман рассказал, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно £15 тыс. на экстракорпоральное оплодотворение. «Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.», – заявил Осман.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) December 26, 2016

В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.

Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.

Ранее сообщалось, что икона поп-музыки Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. К дому артиста поклонники несут цветы и открытки с посланиями.