Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность

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В мире | 26 декабря 2016 года, 15:06

Скончавшийся минувшей ночью британский певец Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность, сообщает ITV.

Как оказалось, Майкл был очень щедрым благотворителем, который предпочитал не говорить о своих значительных тратах на помощь другим.

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В частности, ведущий Ричард Осман рассказал, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно £15 тыс. на экстракорпоральное оплодотворение. «Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.», – заявил Осман.

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В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.

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Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.

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Ранее сообщалось, что икона поп-музыки Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. К дому артиста поклонники несут цветы и открытки с посланиями.

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Источник: Газета.ru
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