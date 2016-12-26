Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность
Скончавшийся минувшей ночью британский певец Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность, сообщает ITV.
Как оказалось, Майкл был очень щедрым благотворителем, который предпочитал не говорить о своих значительных тратах на помощь другим.
В частности, ведущий Ричард Осман рассказал, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно £15 тыс. на экстракорпоральное оплодотворение. «Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.», – заявил Осман.
A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.— Richard Osman (@richardosman) December 26, 2016
В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.
Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.
Ранее сообщалось, что икона поп-музыки Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. К дому артиста поклонники несут цветы и открытки с посланиями.