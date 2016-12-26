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Мэр Купишского района Литвы Дайнюс Бардаускас пытался снять с главной городской елки Шимониса пятиконечную звезду. Об этом сообщает Panskliautas.

По его мнению, горящая звезда на елке является напоминанием о коммунистической идеологии СССР и провокацией. Он также отметил, что такое украшение «не соответствует Рождеству».

Бардаускас предпринимал несколько попыток снять звезду с елки с помощью коммунальных работников. Но местные жители не дали коммунальщикам это сделать. Сообщается, что они выстроили баррикаду из своих автомобилей вокруг елки. Жители отметили, что им нравится звезда и они не видят в ней ничего предосудительного. Они посоветовали мэру заняться общественно полезными делами.

Бардаускас также заявил, что готов из собственного кармана оплатить замену звезды на любую другую новогоднюю игрушку.

"Мы очень раздражены. Полный абсурд, звезда светит розовым и голубым светом, все красиво, ни у кого не возникает плохих ассоциаций. Только один мэр, кажется, вспомнил о коммунизме", — сказала журналистам одна из участников акции по имени Лаура.

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