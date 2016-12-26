Мэру литовского городка не понравилась "советская" звезда на новогодней елке (4)

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В мире | 26 декабря 2016 года, 18:43

Мэр Купишского района Литвы Дайнюс Бардаускас пытался снять с главной городской елки Шимониса пятиконечную звезду. Об этом сообщает Panskliautas.

По его мнению, горящая звезда на елке является напоминанием о коммунистической идеологии СССР и провокацией. Он также отметил, что такое украшение «не соответствует Рождеству».

Бардаускас предпринимал несколько попыток снять звезду с елки с помощью коммунальных работников. Но местные жители не дали коммунальщикам это сделать. Сообщается, что они выстроили баррикаду из своих автомобилей вокруг елки. Жители отметили, что им нравится звезда и они не видят в ней ничего предосудительного. Они посоветовали мэру заняться общественно полезными делами.

Бардаускас также заявил, что готов из собственного кармана оплатить замену звезды на любую другую новогоднюю игрушку.

"Мы очень раздражены. Полный абсурд, звезда светит розовым и голубым светом, все красиво, ни у кого не возникает плохих ассоциаций. Только один мэр, кажется, вспомнил о коммунизме", — сказала журналистам одна из участников акции по имени Лаура.

коллаж panskliautas.lt

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Tron1 час назад
Ой, дура-а-ак... (рукалицо)
Похоже, публичные люди соревнуются друг с другом в маразме.
А этому горе-мэру хочу посоветовать посмотреть на флаг его хозяев - америки. Ой, там сколько советских звед! Аж 50!!!
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Очередной клиент психушки!1 час назад
Чем Вифлеемская звезда неуча не устраивает?
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Alex1 час назад
Даже удивлён !Эти фигуры на самом деле входят в куда более интересную и чудесную культуру под названием геометрия !Эвклид!Куб,тетраэдр,пирамида,пентаэдр...необразованность в банальности.Эти виды геометрии мне давали в советской школе в 1970м.В институте нам давали уже сложные сочетания двух поверхностей неимоверной крутизны .Стереометрия,планиметия.Сейчас это банально звучит 2Д,3Д...а тут бралюкас обнОкновенный,спроси его про Пифагора,так же "возбудится".
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