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Специалисты центра "Лидер" МЧС России обследуют акваторию Черного моря в предполагаемом месте падения самолета Ту-154 Минобороны РФ с помощью гидролокаторов бокового обзора, со дна подняты несколько фрагментов воздушного судна, в том числе элемент механизма управления самолетом.

"Группа центра "Лидер" в настоящий момент осуществляет поисковые работы на акватории Черного моря с применением гидролокаторов бокового обзора, которые позволяют увидеть рельеф дна, а также предметы в толще воды и на дне", — сообщил начальник управления центра "Лидер" МЧС России Петр Гриценко.

Кроме того, по данным представителя МЧС, спасатели на катере визуально осматривают поверхность воды и ищут обломки самолета и личные вещи.

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На оперативном видео МЧС России спасатели при помощи троса поднимают из воды небольшие детали самолета на катер. Представитель оперативного штаба на месте крушения пояснил РИА Новости, что на видео в частности запечатлен подъем элемента механизма управления самолетом.

Погода в районе поисков, судя по видеозаписи, хорошая, море спокойное.