Поклонники британского певца Джорджа Майкла грустят в связи с его смертью и массово несут цветы к его дому в Лондоне. Жил певец в графстве Оксфордшир в Британии в большом особняке на берегу Темзы. Как сообщала ранее полиция, именно в этом доме умер Майкл.

Поклонники эмоционально переживают уход своего кумира и не скрывают своих чувств. Возле дома появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями.

"Нам очень грустно слышать об этом. Он был невероятным певцом, поколение восьмидесятых росли на его хитах, знали все песни на память", – отметила Маргарет Митчелл, соседка певца.

"Меня потрясла эта новость. Когда услышал – сразу не поверил, ведь он был еще таким молодым, мне столько же лет", – сказал еще один сосед Майкл Мортимер.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.

Также стало известно, что Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность.

“He was a songbook to the good times, the bad times”: Fans pay respects to George Michael outside of his London home https://t.co/A6kEsdd6BQ pic.twitter.com/hpb1iXAdYv — NBC News (@NBCNews) December 26, 2016

Коллеги звезды тяжело переживают утрату.

"Я глубоко шокирован. Я потерял близкого друга – доброго, искреннего душой, гениального художника. Мое сердце сейчас с его семьей, друзьями, поклонниками. Покойся с миром, Джордж", – сказал Элтон Джон, певец и друг.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Фото опубликовано Elton John (@eltonjohn) Дек 25 2016 в 3:24 PST

"Прощай, мой Друг! Еще один большой художник оставляет нас. Когда, черт возьми, завершится этот 2016?" – эмоционально отреагировала Мадонна, певица.

Farewell My Friend! Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW? Видео опубликовано Madonna (@madonna) Дек 25 2016 в 5:09 PST

Как сообщал Mixnews, Джордж Майкл умер в собственном доме, впрочем, когда именно – сейчас устанавливается. Тело певца родные нашли в субботу, 24 декабря. Как заявил менеджер – причина смерти – сердечная недостаточность.

‘Be good to yourself, because nobody else has the power to make you happy...’ Фото опубликовано George Michael (@georgemofficial) Авг 20 2016 в 11:11 PDT

"С большой грустью сообщаю, что Джордж умер. У себя дома, на Рождество. Его семья переживает сложные времена, поэтому они ничего не будут комментировать. Майкла нашли в собственной постели. Никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила", – сообщил Майкл Липпман, менеджер певца.

По данным полиции, никаких обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть, нет.

Джордж Майкл начал карьеру в 80-х годах, продал около ста миллионов записей и стал одним из самых успешных певцов современности.

Песня Last Christmas уже более трех десятилетий остается одним из гимнов рождественских праздников. Впервые она прозвучала в 1984 году – ее исполнил дуэт "Wham!", в котором и начинал карьеру Джордж Майкл.

Вскоре ребята разошлись и Джордж начал сольную карьеру. В его активе 7 альбомов, около 100 миллионов проданных пластинок, 8 музыкальных премий. В 2004 году Британское радио назвало его "Королем эфира".

"Я не хочу раскрыться перед слушателем в одно мгновение. Тщательно работаю над шоу – это искусство. Я создаю музыку таким образом, чтобы люди, услышав ее, сразу понимали – она моя", – говорит Джордж Майкл.

Джордж Майкл родился в семье киприота и англичанки. В течение карьеры он неоднократно становился героем "желтой прессы".

Сейчас поклонники творчества британского певца прощаются с кумиром, сопровождая свои послания хештегами #RIPGeorge #GeorgeMichael #wham #legend #RestInPeace

R.I.P to the legend that is George Michael! It's only right we post a pic of him wearing the Terrinda #georgemichael #wham #legend pic.twitter.com/hDTV6kOow7 — 80s Casual Classics (@casualclassics) December 26, 2016

From Careless Whisper to Outside: six songs that shed light on George Michael's life and career #georgemichael https://t.co/fcUxGIgirt pic.twitter.com/R5TTy1WaEv — BBC News (World) (@BBCWorld) December 26, 2016

George Michael's last public act was to support Blue Cross campaign against puppy farms https://t.co/JwGDngeFMK #GeorgeMichael pic.twitter.com/OR8ZvBYwtj — GreenWorldTV (@GWTVAnimalNews) December 26, 2016