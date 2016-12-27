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В холдинге AGMG, которому, в том числе, принадлежат журналы Forbes и SNC, заявили, что больше не будут работать с журналисткой Боженой Рынской, которая порадовалась смерти журналистов НТВ. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Ксения Болецкая в своем телеграм-канале.

После крушения самолета Ту-154 над Черным морем Рынска написала в своем фейсбуке, что ей не жаль журналистов телеканала НТВ, погибших в авиакатастрофе. «Весь ансамбль Александрова! Весь... Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — написала она.

После этого в интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску гражданства России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту петицию нормальной «реакцией общественного мнения», а пост Рынски — «уродливым проявлением» и «сумасшествием».

Самолет Минобороны направлялся из Сочи в Сирию утром 25 декабря. Вскоре после взлета он пропал с радаров и рухнул в море. На борту были 92 человека, спасатели нашли 80 тел. Поиски продолжаются. Предположительно, самолет упал из-за технической неисправности.

Источник: Snob.ru