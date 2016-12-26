В мире |

На Украине пес на протяжении двух дней не отходил от раненой подруги. Для этого ему приходилось ложиться на рельсы и пропускать над головой поезда.

Трогательную историю рассказал пользователь социальной сети Facebook Денис Малафеев. По его словам, в понедельник от друзей ему стало известно, что на железнодорожных путях в селе Цегловка неподалеку от Ужгорода два дня подряд лежат две собаки.

Когда Малафеев приехал на место, оказалось что одна собака, сука, травмирована поездом и не в состоянии передвигаться самостоятельно. Несколько попыток убрать животное с рельсов оказались тщетными, так как кобель всячески защищал ее от людей.

"В тот момент я увидел надвигающийся поезд и мне стало не по себе. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней! Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал!" — рассказывает Малафеев в своем Facebook.

"Ребята, кобель делал это двое суток подряд! Вдумайтесь только!!! — продолжает взволнованный автор. — Он грел ее двое суток, чтоб она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз!!! Я не знаю, как это назвать — инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно — не все люди так могут!!! Это поучительно для нас!", - написал пользователь.

Сейчас животные находятся в приюте и ищут хозяев.

Эта трогательная история любви животных не оставила равнодушными пользователей Facebook, которые поделились этим постом более 50 000 раз и оставили более 5 000 комментариев.

Источник: moya-planeta.ru