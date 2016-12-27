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Генеральная прокуратура России проверит публикацию журналистки Божены Рынски в Facebook о погибших в крушении Ту-154 журналистах НТВ. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

В Генпрокуратуру с запросом о проведении проверки в отношении публикации Рынски обратился член Общественной палаты России Артём Кирьянов, передаёт РИА Новости.

«Запрос Артёма Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в её персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка», — заявил Куренной.

Он также отметил, что при обнаружении признаков нарушения закона будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась петиция с требованием лишить российского гражданства журналистку Божену Рынску.

Позднее её пост в Facebook прокомментировали официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.