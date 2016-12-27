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Водолазы обнаружили один из двух бортовых самописцев военного Ту-154, который разбился в ночь на 25 декабря в Черном море. Об этом ТАСС рассказал неназванный источник в силовых структурах.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что в ночь на 27 декабря обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.

Ранее в Воздушно-космических силах сообщали, что самописцы должны были находиться в киле самолета и уцелеть при столкновении. По данным «Коммерсанта», на военных самолетах «черные ящики» не оборудованы радиомаяками из соображений секретности.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). На борту находились 92 человека, самолет перевозил на базу Хмеймим артистов ансамбля имени Александрова, журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).