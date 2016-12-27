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Турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, застреливший российского посла в Анкаре Андрея Карлова, успешно сдал экзамены, пытаясь стать охранником президента Турции, но его не приняли на работу из-за короткого срока службы в полиции. Об этом рассказала его сестра Сехер, пишет газета Hurriyet Daily News.

"Мой отец умер, когда я была маленькой, мать снова вышла замуж, когда мне исполнилось четыре года. Меня вырастили дед и бабка, потому что мать постоянно работала", - поведала она.

Сама Сехер училась читать Коран, но не увлеклась этим, ее брат тоже выучился читать и совершал намаз, когда был маленький, но затем, став студентом, он сделался более религиозным. "В полицейской школе он стал молиться по пять раз в день", - отметила сестра террориста.

"Он не мечтал стать полицейским и принял это решение для семьи. Сдал экзамен в полицейскую школу. Мы хотели, чтобы он получил эту работу, потому что это гарантия, к тому же это было дешевле, чем в других школах", - объяснила сестра.

Она опровергла информацию о том, что Мевлют учился в частной школе Korfez, спонсируемой движением гюленистов, и о том, что обучение оплачивали какие-то бизнесмены. Зато в этой школе обучалась она сама: "Но тогда это не было FETO (террористическая организация фетхулаистов), я и много моих друзей поступили в школу в 1999 году", - рассказала Сехер.

По ее словам, в семье Мевлюта никогда принуждали к исполнению религиозных обрядов: "Я знаю, что он употреблял алкоголь, мы никогда не заставляли его читать Коран или молиться. У нас не такая семья".