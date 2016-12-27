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Младший сын президента Белоруссии, 12-летний Николай Лукашенко дал первое в своей жизни интервью — 11-летнему журналисту Евгению Гришину из города Артем под Владивостоком.

Женя Гришин уже несколько месяцев снимает свою передачу «Вести Артемовский»; в ноябре его заметил канал «Россия-24» и пригласил в Москву. А в декабре он полетел в Минск.

На государственном телеканале «Беларусь-1» вышел 38-минутный сюжет, рассказывающий о поездке юного журналиста. Ее кульминацией стала встреча с Колей Лукашенко. На видео рассказ о встрече начинается с седьмой минуты.

Сын президента рассказал, что играет на фортепиано (и однажды сыграл в четыре руки с Владимиром Путиным), показал фотографии из путешествий по странам мира и сводил Гришина на ферму.

Юный журналист также спросил, хочет ли Коля стать президентом Белоруссии. «Если честно, мне не очень хочется стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней», — ответил Лукашенко. Он заметил, что еще не определился, кем хочет стать, но рассматривает медицинскую и военную карьеры.

Женя Гришин познакомился также с Александром Лукашенко. Президент и его сын подарили российскому журналисту видеокамеру (до этого он снимал все репортажи на телефон).

Источник: Meduza