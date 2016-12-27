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Толпа в нигерийском городе Майдугури растерзала женщину, которая не смогла привести в действие закрепленный на теле пояс смертника. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Террористка пришла на городской рынок скота вместе с напарницей. Та устроила самоподрыв, но убила только себя. Тогда посетители рынка обратили внимание и на вторую женщину. Она несколько раз безуспешно попыталась привести взрывное устройство в действие, но у нее ничего не получилось. Ее повалили на землю и убили. Полицейские сняли бомбу уже с тела неудачливой смертницы.

Failed Nigerian female suicide bomber 'lynched by an irate mob' https://t.co/LNhIbkPAHM — Amaka Ekwo-Marchie (@Amaka_Ekwo) December 26, 2016

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако власти страны полагают, что смертниц могла подослать организация «Западноафриканская провинция Исламского государства», ранее известная как «Боко Харам».

24 декабря в Нигерии заявили о захвате последнего оплота террористов. «Глава штаба сухопутных войск сообщил мне, что этот лагерь пал 23 декабря в 13:35 и террористы бежали, и им больше негде прятаться», — объявил президент страны Мохаммаду Бухари. По его словам, «падение "Лагеря Ноль" знаменует окончательный разгром террористов из "Боко Харам" в их последнем анклаве в лесу Самбиса».

Захват позиций экстремистов стал результатом крупномасштабного наступления нигерийской армии. По словам военных, боевики разбегаются из леса Самбиса, жителей прилегающих районов просят быть настороже и активно помогать отрядам самообороны.

Группировка «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех»), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.