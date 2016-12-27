Президент Болгарии обвинил Россию в попытках дестабилизации ЕС (8)
Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle.
«Есть много попыток со стороны Москвы дестабилизировать Европейский союз», — сказал он.
По словам болгарского президента, есть много признаков того, что «российская сторона финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии, а так же и в других странах ЕС».
Плевнелиев отметил, что таким образом Россия пытается достичь тех же целей, что и СССР — «ослабления Европы и распространения сомнений в демократических ценностях и верховенстве права».
Президент пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит и на что направлена российская пропаганда».
В конце ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, с которой утверждается, что Москва ведет в отношении ЕС «враждебную пропаганду».
Надо - поставит Трампа президентом Всего США!
Надо - пороется в почте у Клинтонихи!
Надо -весь ми на свою сторону переманит!
Надо - дестабилизирует не только США, но и Гейропу!
Надо- не вспомнит, где находится Болгария! Живи, одна из самых нищих стран в мире, спокойно!