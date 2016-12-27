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Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle.

«Есть много попыток со стороны Москвы дестабилизировать Европейский союз», — сказал он.

По словам болгарского президента, есть много признаков того, что «российская сторона финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии, а так же и в других странах ЕС».

Плевнелиев отметил, что таким образом Россия пытается достичь тех же целей, что и СССР — «ослабления Европы и распространения сомнений в демократических ценностях и верховенстве права».

Президент пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит и на что направлена российская пропаганда».

В конце ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, с которой утверждается, что Москва ведет в отношении ЕС «враждебную пропаганду».