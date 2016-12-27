Президент Болгарии обвинил Россию в попытках дестабилизации ЕС (8)

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В мире | 27 декабря 2016 года, 13:42

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle.

«Есть много попыток со стороны Москвы дестабилизировать Европейский союз», — сказал он.

По словам болгарского президента, есть много признаков того, что «российская сторона финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии, а так же и в других странах ЕС».

Плевнелиев отметил, что таким образом Россия пытается достичь тех же целей, что и СССР — «ослабления Европы и распространения сомнений в демократических ценностях и верховенстве права».

Президент пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит и на что направлена российская пропаганда».

В конце ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, с которой утверждается, что Москва ведет в отношении ЕС «враждебную пропаганду».

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
Ахмед1 час назад
Вот только болгарского мнения здесь не хватало.Ведущая европейская страна, локомотив ЕС. Все свои проблемы решила, теперь воспитанием России пора заняться
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Дед Пихто1 час назад
Москва может ВСЁ!
Надо - поставит Трампа президентом Всего США!
Надо - пороется в почте у Клинтонихи!
Надо -весь ми на свою сторону переманит!
Надо - дестабилизирует не только США, но и Гейропу!
Надо- не вспомнит, где находится Болгария! Живи, одна из самых нищих стран в мире, спокойно!
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Garik1 час назад
Засвербел "Южный поток"?! Чеши Европой и ее ценностями сплочения!
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