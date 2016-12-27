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Новая пластинка Джорджа Майкла должна была выйти в 2017 году. Об этом сообщает NME.

Как пишет International Business Times, в последнее время музыкант был занят работой над новыми треками, в том числе в студии. Эту информацию подтвердил продюсер Naughty Boy, сотрудничавший с Бейонсе.

"В следующем году у него выходит новый альбом, а ещё он запишет кое-что и для моего альбома. Жду не дождусь. Не знаю, чего ожидать. И, честно говоря, он загадочнее всех, кого я знаю — так что я крайне взволнован", — сказал он ранее в интервью BBC.

Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря 2016 года, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последний альбом певца «Symphonica» вышел в 2014 году.