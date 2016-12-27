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За 2016 год в Государственном агентстве занятости зарегистрировались 33 человека со статусом беженца или альтернативным статусом. 18 из них получают поддержку от государства. Об этом в эфире телеканала LNT рассказала директор агентства Эвита Симсоне.

Главной проблемой искатели убежища считают требования по знанию госязыка. Кроме того, как отмечает Симсоне, различается отношение работодателей к беженцам.

Она рассказала, что на сегодняшний день работу смог найти один человек.

"В одном случае нам удалось найти для человека работу в супермаркете, где он работает помощником. Другой человек попал в швейный цех, однако ознакомившись с работой и условиями, к сожалению, он понял, что работа ему не по силам", - рассказала Симсоне.

По последним данным Управления по делам гражданства и миграции, Латвия приняла в рамках программы перемещения ЕС 169 человек, из них статус беженца получили десять, альтернативный статус - 59 человек.

Источник: Skaties.lv