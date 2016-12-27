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В интернете опубликовано видео телекомпании RenTv, на кадрах которого видно, как Божена Рынска бросается в наклеивших на ее балкон фото жертв Ту-154 кошачьими экскрементами. В том, что она кидалась именно содержимым лотка питомца, Божена призналась в Facebook.

По ее словам, кто-то якобы пытался влезть в окно ее квартиры, но у них это не получилось. Тогда неизвестные ей активисты наклеили на стекла ее балкона фотографии журналистов, погибших в авиакатастрофе под Сочи в минувшее воскресенье.

При этом Рынска в своем новом посте в Facebook опять кощунственно высказалась о гибели журналистов при крушении Ту-154 в акватории Черного моря, произошедшем в минувшее воскресенье. При этом Рынска пожелала активистам, наклеившим фотографии погибших журналистов на окна ее балкона, разделить на Новый год участь погибших журналистов.

Напомним, ранее шквал общественного негодования в Сети вызвал пост Рынски о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе под Сочи. После этого светская львица удалила свои комментарии и заменила их новыми, в которых ликовала из-за гибели журналистов.

Высказываниям Рынски даст правовую оценку Генеральная прокуратура России.

Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе журналисты трех российских телеканалов – "Звезда", Первого канала и НТВ, потерпел крушение в минувшее воскресенье. Самолет упал в акваторию Черного моря неподалеку от Сочи через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. Все люди, находившиеся на борту лайнера, погибли.

Фото facebook.com/bozhena.rynska