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Британский музыкант Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости в течение последнего года жизни, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

Утверждается, что Майкл несколько раз был госпитализирован из-за передозировки. «Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго», – заявил источник.

Как отмечает газета, остановка сердца (именно эту причину смерти назвал менеджер Майкла) часто случается у тех, кто употребляет героин.

Как сообщал портал Mixnews, британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни 24 декабря. По словам его агента, певец умер у себя дома в Великобритании. О причинах смерти ничего не сообщается. По данным полицейских, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено.

Ранее сообщалось, что Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность.

СМИ также сообщали, что состояние Джорджа Майкла оценивается в £105 млн.