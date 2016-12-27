В США 6 заключенных сбежали из тюрьмы через туалет
В мире | 27 декабря 2016 года, 21:26
В США в штате Теннесси шесть заключенных смогли сбежать через отверстие в туалете. Об этом сообщает Sky News.
Побег был совершен рано утром на Рождество, 25 декабря. Заключенным удалось сорвать унитаз, так как болты, удерживающие его, заржавели. После этого они пробили отверстие в бетоне, расположенном за унитазом. Сообщается, что этот бетон ранее был поврежден во время ремонта сантехники.
Ползком заключенные выбрались из тюрьмы и сбежали. К настоящему времени пятерых удалось задержать, но один до сих пор находится в бегах.
Six prisoners escape from a US jail by removing a toilet https://t.co/QikrUu6Hs1— Sky News (@SkyNews) December 27, 2016
В октябре в Риме трое заключенных сбежали из тюрьмы после землетрясения.
Источник: Газета.ru