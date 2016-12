В мире |

В США в штате Теннесси шесть заключенных смогли сбежать через отверстие в туалете. Об этом сообщает Sky News.

Побег был совершен рано утром на Рождество, 25 декабря. Заключенным удалось сорвать унитаз, так как болты, удерживающие его, заржавели. После этого они пробили отверстие в бетоне, расположенном за унитазом. Сообщается, что этот бетон ранее был поврежден во время ремонта сантехники.

Ползком заключенные выбрались из тюрьмы и сбежали. К настоящему времени пятерых удалось задержать, но один до сих пор находится в бегах.

Six prisoners escape from a US jail by removing a toilet https://t.co/QikrUu6Hs1