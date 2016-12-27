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В сети появилась запись переговоров пилотов самолетов и вертолетов, которые занимались поисками пропавшего с радаров борта Минобороны Ту-154. Ее расшифровку во вторник, 27 декабря, опубликовал телеканал «360».

Направлявшийся в сирийскую Латакию самолет пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после вылета из Сочи, где проходил дозаправку. Он перестал отвечать на позывные диспетчеров, и те обратились к прибывающим гражданским бортам с призывом повысить осмотрительность при выходе из облачности и посмотреть, нет ли признаков падения самолета. Через несколько минут по тревоге был поднят в воздух вертолет Ми-8, который должен был обследовать акваторию на удалении от двух до десяти километров от аэропорта.

Вскоре Ми-8 обнаружил несколько масляных пятен, и в эту зону были направлены два морских судна. Через полчаса с момента потери связи с Ту-154 к поискам подключился второй вертолет. Гражданские самолеты к тому времени освободили воздушное пространство в зоне поисков.

На 34-й минуте переговоров командир Ми-8 доложил, что обнаружил предполагаемое место падения пропавшего самолета. С высоты 40 метров он разглядел на поверхности воды шины шасси, мусор и личные вещи пассажиров. Второй вертолет Ка-32 подтвердил эту информацию, доложив об обнаружении чемоданов, спасательных плотов и обшивки самолета. Оба пилота заявили об отсутствии на поверхности людей.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Отрабатываются четыре основные версии катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.