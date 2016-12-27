В мире |

Польский водитель Лукаш Урбан был ранен в голову за несколько часов до того, как тунисец Анис Амри на его грузовике въехал в толпу в Берлине, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что Урбан был провозглашен СМИ героем на фоне сообщений о том, что он, будучи раненым в кабине грузовика, якобы помешал Амри совершить больше убийств.

Однако выводы аутопсии говорят о том, что он получил огнестрельное ранение головы между 16.30 и 17.30 по местному времени, а теракт произошел после 20.00. По словам близких Урбана, контакт с ним был потерян около 16.00.

Также отмечается, что если водитель и не скончался к моменту теракта, то он бы все равно не смог схватиться за руль в связи с серьезностью ранения.

Ранее сообщалось, что въехавший в толпу в Берлине грузовик принадлежал польской компании.