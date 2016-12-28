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Мэрия небольшого городка Бокер на юге Франции приняла решение назвать одну из улиц в честь выхода Британии из Евросоюза по итогам июньского референдума.

Как пояснил мэр города Жюльен Санчез, член ультраправой партии "Национальный фронт", улица "брексита" названа так, "чтобы отдать должное выбору британского народа".

В пользу такого названия проголосовали 23 члена городского совета Бокера, девять членов выступили против.

Санчез отметил, что не понимает тех, кто высказывает недовольство по поводу наименования улицы.

"Мы не называли улицу в честь [камбоджийского диктатора] Пол Пота или [нацистского преступника] Клауса Барби. Мы просто решили отдать дань независимым людям и лидерам, которые приняли на себя ответственность", - сказал градоначальник в интервью газете Figaro.

Руководство "Национального фронта" выступает за выход Франции из Евросоюза.

Как ожидается, лидер партии Марин Ле Пен может выйти во второй тур президентских выборов в 2017 году и стать главным соперником консервативного кандидата Франсуа Фийона.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава ЕС.