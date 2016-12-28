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Издание Life опубликовало переговоры в кабине пилотов Ту-154 перед крушением самолета в Черном море. Текст был получен в результате расшифровки записи с одного из бортовых самописцев, говорится в публикации.

Life отмечает, что на записи много посторонних шумов, которые затрудняют расшифровку. Перед началом внештатной ситуации один из пилотов говорит: «Скорость 300» и «Забрал стойки, командир».

Дальше расшифровка выглядит так:

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал)

— Закрылки, сука, че за *****!

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей)

— (Неразборчиво)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

О том, что причиной крушения могла стать нештатная работа закрылков, ранее «Интерфаксу» рассказал источник в оперативном штабе.

Бортовые самописцы Ту-154 были подняты на поверхность 27 декабря. Сообщалось, что они находятся в приемлемом для расшифровки состоянии. Вечером Минобороны заявило, что первичный анализ данных с «черного ящика» «позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета». Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что анализ подтвердил версию об ошибке пилотирования.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человека, находившихся на борту, погибли.