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Телеведущая Ксения Собчак осудила блогера Божену Рынски и высказалась, что считает ее не вполне здоровым человеком сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Сноб". Собчак посвятила ей целую колонку.

"Я уже почти не удивилась, когда главным событием траурного дня внезапно стало обсуждение постов Божены Рынской, со всеми полагающимися в таких случаях проклятиями, плевками и театральными пощечинами", – написала Собчак.

Она отмечает, что, конечно, любой человек имеет право "на собственное упрямое заблуждение, на страсть к эпатажу, на внезапно нахлынувшее желание брякнуть бестактную гадость". Однако удивляется, чем заслужили столько общественного внимания слова человека, "не вполне здорового в узкомедицинском смысле".

"По каким-то причинам уважаемая Божена из этого возраста так и не вышла, и ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк. Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях «Будь ты проклята!», в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка. Но помилуйте: произошла ужасная трагедия, погибли девяносто три человека, пользовавшихся значительной известностью в стране. Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?", - пишет Собчак.

В наше время, когда кулачные бои отошли в прошлое, письменное выяснение вопроса о том, кто из нас большее говно, стало основным занятием думающих, интеллигентных людей. Оно не прекращается даже в дни национального траура. -Мой новый текст на Snob.ru A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Dec 27, 2016 at 2:49am PST

Телеведущая отмечает, что Рынски пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. По мнению Собчак, делает она это совершенно осознанно.

"Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница", – написала телеведущая.

"Мне позвонили десятки информагентств с просьбой прокомментировать мое знакомство с Доктором Лизой, с другими пассажирами разбившегося самолета. Поверьте, мне есть что сказать. Я помню, как Лиза Глинка проводила вместе со мной аукцион в помощь пострадавшим от наводнения в Крымске. Я стояла с ней рядом на Болотной, стояла с ней на митингах, помню ее как человека смелого, сильного, не боящегося власти и не созванивающегося с Володиным. Затем она полностью поменяла позицию в связи с украинскими событиями. Изменились многие из нас, да и время изменилось. Все пассажиры самолета летели в Сирию, чтобы поднять дух солдат, которые воюют и убивают. Это не делает их хуже или лучше, это просто факт". - написала телеведущая.

"Наверное, когда-то можно будет спокойно обсудить и это, но сейчас для этого далеко не лучшая ситуация. Если ничего хорошего сказать не получается, можно просто промолчать", - считает Собчак.

Ранее светский обозреватель и блогер Божены Рынски, комментируя крушение Ту-154 над Черным морем, выразила сожаление, что вместе с журналистами телеканала НТВ разбились и другие достойные люди.

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?" - написала Рынски.