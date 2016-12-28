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В ходе поисковой операции в Черном море обнаружен второй бортовой самописец упавшего самолета Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», — говорится в сообщении военного ведомства.

27 декабря в Минобороны заявили о первых результатах анализа данных черного ящика, который подняли из воды ранее в тот же день. В ведомстве уточнили, что информация позволила сузить перечень возможных причин катастрофы.

Также сообщалось, что, судя по расшифровке записи первого бортового речевого самописца, разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием «Закрылки, сука!» После этого звучат слова «Командир, падаем!». По данным источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета.

Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушный борт рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.