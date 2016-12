В мире |

На похоронах британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося под Рождество, 24 декабря его близкий друг Элтон Джон споёт песню Don't Let The Sun Go Down On Me, которую он ранее исполнил на похоронах принцессы Дианы в 1997 году. Об этом сообщает новостной портал Mirror Online.

Ранее Элтон Джон уже прокомментировал смерть Майкла в своём Instagram.

"Я в глубоком шоке. Я потерял любимого друга — добрейшую, большую душу и блестящего артиста. Моё сердце с его семьёй и всеми его поклонниками", — написал Элтон Джон на своей страничке.

Ранее стало известно, что поклонники Джорджа Майкла превратили припаркованное у его дома авто в своеобразный мемориал. Поклонники приходят к авто и оставляют на нём надписи, признания в любви артисту и слова соболезнования.