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Журналисты "Московского комсомольца" (МК) попросили экспертов прокомментировать переговоры в кабине пилотов Ту-154 перед крушением самолета в Черном море. Напомним, текст появился в СМИ 27 декабря после расшифровки записи с одного из бортовых самописцев.

Официальных подтверждений данных расшифровки "черных ящиков" пока нет – прошло слишком мало времени, поэтому вся информация поступает исключительно со ссылкой на неназванные "источники" и специалистов "близких к следствию".

В частности, один источник утверждает: "Самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлена".

Далее эксперт МК пояснил:

"Если происходит рассогласованный выпуск закрылков – один выходит быстрее, другой медленней, или заклинил по каким-то причинам – то заклинивший закрылок остается в том положении (оно измеряется в градусах) в котором и застрял. То есть система отрубает все электродвигатели, которые применяются для выпуска и уборки механизации (закрылков). При этом исправный закрылок эта следящая система выпускает, или убирает именно на тот самый угол, на котором остался заклинивший закрылок. У некоторых в связи с этим возник вопрос: а возможно ли, что разбившийся "Ту" был настолько старым, что не был оборудован такой системой? Нет. Я летал на этом самолете и могу сказать, что лишь на самых первых Ту-154 ее не было. Позже пошли самолеты с обозначениями Ту-154А, затем "А-1", "А-2", потом - Ту-154 Б и т.д. Последние модификация с обозначением "М". И на всех стояла эта система. Так почему-жеодин из членов экипажа в своих последних словах ругает закрылки? Думаю, он в этот момент как раз понял, что совершил ошибку", - рассказывает он.

Далее эксперт поясняет:

"Переключатель уборки и выпуска закрылков находится в этом самолете выше лобового стекла кабины экипажа, чтобы и командир, и второй пилот могли до него дотянуться. Если пилотирует командир корабля, то механизацию выпускает второй пилот, если пилотирует второй пилот, то переключателем управляет уже командир. В переключателе есть такие пазы, где в трех различных положениях стопорится переключатель: "закрылки-15", "закрылки-28" и "закрылки-45". И вот когда командир рулит на взлете, он дает команду: "закрылки-28". Второй пилот ставит их во взлетное положение. Самолет (это, правда, зависит от полетного веса) отрывается от земли на скорости 270-290 км в час. Затем, когда ему требуется пересечь высоту 120 м и уйти выше, он разгоняется до скорости не менее 330 км в час и тогда дается команда на уборку механизации. То есть из положения "закрылки-28", их переключатель ставится в положение "закрылки-15". А самолет тем временем продолжает разгон. Но бывали такие случаи – особенно если болтанка в воздухе – когда вместо "закрылки-15" переключатель случайно, по ошибке, ставили в положение "0". Это, конечно, предположение, но вот представьте: с "28" закрылки сразу убираются на "0". А при этом скорость полета на "чистом крыле", то есть когда уже полностью убрана механизация, не обеспечена. В результате самолет выходит на критический угол атаки, при котором возможно сваливание в штопор. Если произошло что-то подобное, то это однозначно можно расценивать как ошибку экипажа.

Еще один эксперт-летчик МК описывает возможную ситуацию в кабине Ту-154 так:

"Если закрылки начали убираться не синхронно, то дело тут не в том, что недостаточно подъемной силы. Ее достаточно. Просто разница подъемных сил на левом и правом полукрыле приводит к тому, что интенсивно развивается угол крена. Если сразу же на это не среагировать, то дальше уже ничего не сделаешь, так как скорость растет и соответственно растет разница подъемных сил на полукрыльях и даже хода рулей уже не хватит для компенсации. Именно поэтому на всех самолетах устанавливают механизмы, которые ограничивают уборку механизации, если идет ее рассогласование. Однако, судя по расшифровке переговоров, которая появилась в СМИ, там, возможно все было еще хуже: пилоты вместо шасси убрали закрылки… И убились. В этом случае там вообще без вариантов…", - сказал эксперт.