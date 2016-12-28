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Полиция на юге Франции арестовала трех мужчин, которые планировали совершить атаки и нападения на полицейских в новогоднюю ночь, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местных правоохранительных органов.

Один из злоумышленников, планировавший атаки в ночь на 1 января, арестован в коммуне Кюньо. Двое других были задержаны в Тулузе в ходе полицейского рейда. По предварительной версии, трое злоумышленников не знакомы друг с другом и намеревались совершить свои атаки независимо.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в совершении террористического акта в Берлине Анис Амри был снят камерами видеонаблюдения во Франции после самого нападения.