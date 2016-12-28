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Создатели проекта #Жить и одноименного клипа, в записи которого приняли участие 27 известных российских артистов, выпустили новогодний ролик о девочке, которая не получает внимания от матери из-за того, что та слишком увлечена своим смартфоном.

Предыдущее видео проекта было снято под впечатлением от авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли 224 человека. Ролик транслировался по Первому каналу и стал вирусным. На YouTube он набрал около 11 миллионов просмотров.

Видео: #Жить / YouTube