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Советник президента Украины Олег Медведев заявил, что Дед Мороз и Снегурочка могли быть завербованы российскими спецслужбами. Об этом в среду, 28 декабря, он написал на своей странице в Facebook.

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — задумался Медведев.

Он добавил, что о возможной работе сказочных персонажей на российские спецслужбы размышляет уже полдня. «Так надо для профессиональной политической консультации», — пояснил советник Порошенко.

По сообщениям СМИ, в начале декабря власти Киева издали распоряжение о том, чтобы на улицах горожан не поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Согласно публикации портала «Вести», приветствовать киевлян в этом году будет Святой Николай. «Дед Мороз — вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить», — пояснил организатор главной елки Украины Игорь Добруцкий.

В декабре прошлого года представители родительской общественности Ивано-Франковска обратились с письмом в городское управление образования и науки. Они назвали Деда Мороза и Снегурочку пережитками «старой» системы и потребовали отстранить их от торжества. Общественники отметили, что у украинского народа есть «святой Николай и Рождество Христово».